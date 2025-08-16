AvrupaFutbol

Liverpool son anda kazandı!

Premier Lig'in açılış maçında Liverpool; evinde, son dakikalarına 2-2 eşitlikle girdiği karşılaşmada Bournemouth'u 4-2 mağlup etti

NationalTurk NL16/08/2025
1 Bir dakikadan az
Premier Lig'in açılış maçında Liverpool; evinde, son dakikalarına 2-2 eşitlikle girdiği karşılaşmada Bournemouth'u 4-2 mağlup etti
WTS ile Ayın Fırsatları
İçerik gizle
1 Son şampiyon Liverpool zorlandı
1.1 Kapanışı Salah yaptı

Son şampiyon Liverpool zorlandı

İngiltere Premier Lig’de 2025-26 sezonunun açılış maçında son şampiyon Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadelenin 37. dakikasında Ekitike, Liverpool ile çıktığı ilk lig maçında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına 1-0 Liverpool üstünlüğüyle gidildi. 49. dakikada Gakpo, Liverpool adına farkı 2’ye çıkardı. Bournemouth, Semenyo ile 64. dakikada skoru 2-1’e getirdi.

Kapanışı Salah yaptı

76. dakikada Semenyo bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-2 yaptı. 88. dakikada Chiesa ile Liverpool yeniden öne geçti. 90+5’te Salah yaptığı şık vuruşla skoru belirledi. Mücadele başka gol olmadı ve Liverpool, Premier Lig’in açılış maçında Bournemouth’u 4-2 mağlup etti. Liverpool, Premier Lig’in 2. haftasında Newcastle deplasmanına konuk olacak. Bournemouth ise Wolverhampton’ı ağırlayacak.

Bağlantılar
NationalTurk NL16/08/2025
1 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu