Fenerbahçe kupada şaşırttı!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nda 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 1-0'lık skorla yenebildi

Fenerbahçe’de Mert Günok kalede

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray‘ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’nda 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeniçarşıspor karşısında oldukça zorlandı.

Kupadaki ilk maçında Beşiktaş’a kendi sahasında 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 2. Lig Beyaz Grup’ta 11. sırada yer alan rakibi karşısında son dakikalara kadar gol bulamadı.

Kanarya’da Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra transfer edilen Mert Günok, ilk kez kaleye geçti.

Mücadelenin 83. dakikasında Fred’in pasında Anderson Talisca uzaktan nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer aldığı Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında, 18 Ocak’ta, Alanyaspor’a konuk olacak.

Anderson Talisca’dan jeneriklik gol – Video

