FED faiz indirdi: Gözler istihdama çevrildi

Federal Reserve (Fed), yılın altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çekti. Bu adım, Fed’in 2025 yılındaki ilk faiz indirimi olarak kayda geçti. Son beş toplantıda faizi sabit tutan banka, geçen yıl eylül, kasım ve aralık aylarında kademeli indirimlere gitmişti. Yeni kararla birlikte Fed’in, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve istihdam artışının durma noktasına geldiği bir dönemde yeniden genişlemeci politikaya yöneldiği değerlendiriliyor.

Günden FED kararı

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, son verilerin istihdam artışında yavaşlama, işsizlik oranında hafif yükseliş ve enflasyonda yeniden yükseliş eğilimi gösterdiği belirtildi. Açıklamada, belirsizliğin yüksek olduğu kabul edilerek, hem enflasyon hem istihdam tarafındaki risklere karşı dikkatli olunacağı vurgulandı. Fed’in, gelen verileri yakından izleyerek gerektiğinde politika ayarlamaları yapmaya hazır olduğu da ifade edildi.

Tek muhalif oy daha sert indirimi istedi

Faiz kararına yalnızca bir üye karşı çıktı. Stephen Miran, 50 baz puanlık daha büyük bir indirim yönünde oy kullanarak, Komite içindeki görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Miran’ın kısa süre önce Donald Trump tarafından atanması ve hızlı bir onay süreciyle göreve başlaması dikkat çekti. Toplantıya başkanlık eden Jerome Powell ise basın toplantısında, “Bu daha büyük indirime yeterli destek yoktu” diyerek Komite içinde çoğunluğun temkinli adım attığını belirtti.

Powell: İstihdama yönelik riskler arttı

Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik büyümenin belirgin şekilde yavaşladığını, tüketici harcamalarında durgunluk yaşandığını ve iş gücü talebinde düşüş görüldüğünü söyledi. İstihdam artışının başabaş seviyesinin altına indiğini belirten Powell, “İş gücü büyümesindeki yavaşlama, düşen göç oranlarını da yansıtıyor” dedi. Powell ayrıca, “Enflasyon 2022 ortasındaki zirvesinden geriledi ancak hâlâ hedefin üzerinde. Mal enflasyonu hafif toparlanırken hizmetlerde dezenflasyon sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

2025’te iki, 2026’da bir indirim beklentisi

Fed yetkilileri, yıl sonuna kadar iki kez daha faiz indirimi yapılabileceğinin sinyalini verdi. 2026 yılı içinse yalnızca bir indirim öngörüldü. Bu öngörü, daha fazla indirim bekleyen piyasalar açısından hayal kırıklığı yarattı.

Fed ayrıca bilançosunu küçültme, Hazine tahvilleri ile ipotek teminatlı menkul kıymetleri azaltma planını da sürdüreceğini teyit etti.



National Türk öneriyor: Lyme hastalığı sadece eklemleri değil zihni de etkiliyor