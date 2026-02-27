Pakistan’a karşı Afganistan’ın şansı yok

Pakistan, Afganistan’ı yerle bir etti

Pakistan, Afganistan’ı 2007 yılından beri Pakistan Talibanı adlı silahlı gruba ev sahipliği yapmakla suçluyor.

Yıllarca artan gerilimin ardından iki ülke arasında ekim ayında onlarca asker, sivil ve militanın öldüğü bir çatışma yaşandı.

Olayın ardından Katar arabuluculuğunda sağlanan ateşkes büyük ölçüde korundu ancak o günden beri düzenli olarak sınır hatlarında karşılıklı ateş açılıyordu.

Son çatışma dalgası, Taliban’ın Pakistan’a yönelik sınır ötesi saldırısıyla başladı. Komşusu, 22 Şubat tarihinde hava harekatıyla karşılık verdi.

Komşusunun saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü iddia eden Taliban, perşembe akşamı Durand hattı boyunca hedeflerine saldırı başlattı.

Taliban, komşusuna altı sınır vilayetinde 4 saat boyunca geniş çaplı taarruz operasyonları başlattı.

Afganistan’ın operasyonlarının ardından Hava Kuvvetleri, Afganistan’a büyük çaplı hava saldırıları düzenlemeye başladı.

İslamabad yönetimi, Afganistan başkenti Kabil dahil büyük kentleri bombaladı.

Savunma Bakanlığı, olayın ardından “Artık aramızda açık savaş var” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, “Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılık görecek” açıklamasında bulundu.

Ordunun açıklamasına göre şu ana kadar 228 Taliban militanı etkisiz hale getirildi, 12 asker hayatını kaybetti. Operasyonlar hâlen devam ediyor.

İki ülke arasındaki ordu kapasitesi farkları dikkate alındığında, Afganistan’ın çok şansının bulunmadığı açıkça görülüyor.

Tarafların kısa sürede Katar arabuluculuğunda yeniden ateşkes sağlaması bekleniyor.

Afganistan’ın başkenti Kabil bombardıman altında – Video