Manchester United sonunda güldü

Manchester United’da kriz şimdilik aşıldı

İngiltere Premier Lig’de Arsenal’a evinde 1-0 yenilip Fulham ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manchester United, Burnley karşısında son anda kazandı: 3-2. Karşılaşmanın 27. dakikasında kafa vuruşu kaleci Dubravka’dan seken top savunmadan Cullen’a çarparak Burnley ağlarına gitti. 55’te Lyle Foster ile skoru 1-1’e getirse de daha gole sevinemeden Mbeumo, 57’de United’ı 2-1’lik üstünlüğe taşıdı: 2-1. Burnley, 66’da Jaidon Anthony ile skoru 2-2 yaptı. 90+7’de Bruno Fernandes, VAR incelemesi sonrası penaltıyı gole çevirdi: 3-2. Manchester United’da teknik direktör Ruben Amorim, üçüncü lig maçında da kaleyi Altay Bayındır‘a verdi. Diğer sonuçlar: Chelsea-Fulham: 2-0, Tottenham-Bournemouth: 0-1, Sunderland-Brentford: 2-1, Wolverhampton-Everton: 2-3

3-2

MANCHESTER UNITED-BURNLEY

STAT: Old Trafford

HAKEMLER: Samuel Barrott, Timoth Wood, Ian Hussin, Stuart Attwell (VAR)

GOLLER: Cullen (Dk. 27 k.k), Mbeumo (Dk. 57), Bruno Fernandes (Dk. 90+7 pen.) / Lyle Foster (Dk. 55), Jaidon Anthony (Dk. 62)

SARI KARTLAR: Bruno Fernandes / Tchaouna, Jaidon Anthony, Lyle Foster, Kyle Walker

MANCHESTER UNITED: Altay – Yoro (Dk. 85 Mazraoui), de Ligt, Shaw – Diallo, Casemiro (Dk. 72 Sesko), Fernandes, Dalot – Mbeumo, Mount (Dk. 46 Mainoo) – Matheus Cunha (Dk. 31 Zirkzee)

BURNLEY: Dubravka – Walker, Ekdal (Dk. 83 Worrall), Esteve, Hartman – Ugochukwu (Dk. 76 Laurent), Cullen – Larsen (Dk. 83 Sonne), Hannibal (Dk. 65 Tchaouna), Jaidon Anthony – Foster