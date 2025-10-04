AvrupaFutbolSpor

Real Madrid, Vinicius Junior’a duacı

İspanya Ligi'nde Real Madrid, Villarreal'i ikinci yarıda Vinicius Junior (2) ve Mbappe'nin golleriyle mağlup etti. Arda Güler etkisiz bir oyun sergiledi

NationalTurk NL04/10/2025
Real Madrid ikinci yarıda açıldı

Real Madrid, geçen hafta Atletico Madrid’e deplasmanda 5-2 mağlup olduğu İspanya Ligi’nde üçüncü sıradaki Villarreal karşısında da çok zorlandı. Eflatun-beyazlılar, ilk yarıda rakip kaleye gönderdiği 12 şutta sadece 1 isabet bulabildi. 47. dakikada ceza sahasının solundan içeri kat eden Vinicius Junior’un şutu savunmaya çarpıp ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmada çok fazla varlık gösteremeyen Arda Güler, 64. dakikada yerini Jude Bellingham’a bıraktı. 69’da Vinicius Junior, penaltıdan duble yaptı: 2-0. Georges Mikautadze ile 73’te farkı bire indiren Villarreal’de Mourino 77’de ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. 81’de Kylian Mbappe’nin 3-1 üstünlüğe taşıdığı Real Madrid, İspanya Ligi’nde 8. haftada 7. galibiyetini aldı.

3-1
REAL MADRİD-VİLLARREAL
STAT: Santiago Bernabeu
HAKEMLER: Cuadra Fernandez, Porraz Ayuso, Alejandro Estevez, Iglesias Villanueva (VAR)
GOLLER: Vinicius Junior (Dk. 47 ve 69 pen.), Mbappe (Dk. 81) / Mikautadze (Dk. 73)
SARI KARTLAR: Tchouameni, Mastantuono / Bermudez, Mourino, Gueye
KIRMIZI KART: Mourino (Dk. 77)
REAL MADRİD: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Alvaro Fernandez – Tchouameni, Ceballos (Dk. 64 Camavinga) – Mastantuono (Dk. 77 Brahim Diaz), Arda Güler (Dk. 64 Bellingham), Vinicius Junior – Mbappe (Dk. 83 Rodrygo)
VİLLARREAL: Tenas – Mourino, Marin, Veiga, Cardona Bermudez – Buchanan (Dk. 46 Pepe), Comesana (Dk. 87 Parejo), Partey, Gueye (Dk. 74 Pedraza) – Oluwaseyi (Dk. 82 Altimira), Moleiro (Dk. 46 Mikautadze)

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.

