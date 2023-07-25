Saiss: Şenol Güneş Bana Farklı Basına Farklı Konuştu

Beşiktaş’tan Al-Sadd takımına transfer olan Romain Saiss Şenol Güneş için “Beşiktaş’tan ayrılmamın sebebi” ifadelerini kullandı.

2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Katar’ın Al Sadd takımına imza atan Romain Saiss Şenol Güneş ‘e yüklendi. Faslı futbolcu transferinin resmileşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“Aylarca konuşmadım, sezon sonuna kadar hep takıma ve kendime odaklandım. Sanırım konuşmak için doğru zaman değildi. Beşiktaş’tan ayrılma kararı almamın kulüple, taraftarla ya da takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktörde (Şenol Güneş). O geldiğinden beri, böyle bir insana güvenemeyeceğim için kendi kendime gitmem gerektiğini söylememe neden olan birikmiş şeyler oldu.

Her şey Dünya Kupası’nda başladı. Oradaki şeyler (Sakat sakat oynaması) için beni suçladı. Yaptığım şeye katılmıyorsan sorun değil. Ama kendini iyi göstermek için basının karşısında farklı, özel olarak benle konuşurken farklı konuşamazsın. Benle özel olarak konuşurken iyi iş çıkardığımı ve benzer durumda olsa kendisinin de aynı şekilde davranacağını söyledi.

Teknik direktöre İngiltere’ye dönmek istediğimi çünkü orada bir geçmişim olduğunu söyledim. Bana transfer döneminin sonuna geldiğimizi ve yerine oyuncu bulmamızın zor olduğunu belirtti.

Teklifi geri çevirdiler. Ancak transfer döneminin sonunda, kulüp benim pozisyonum için solak bir stoper aldı ve hoca beni yedek kulübesine gönderdi. Bir takım arkadaşımın sakatlığı olmadan bir daha forma giyemeyeceğimi çok iyi biliyordum ve bir sezonu daha böyle riske atmak istemedim. Bana açıkça ‘Sen benim en iyi stoperimsin, hatta en iyi oyuncumsun’ dedi. Ben de ona ‘O zaman yedek kulübesinde olduğumu bana nasıl açıklarsın?’ diye sordum. Bir sorun varsa, bana söylemek zorundaydı.”

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