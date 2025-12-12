Galatasaray’a Real Madrid’den transfer

Galatasaray büyük oynuyor
Şampiyonlar Ligi’nde son maçında Monaco deplasmanında 1-0 yenilerek 6 maçta 9 puanda kalan Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için dev bir isme gitti.
İspanya’nın önemli spor gazetelerinden AS, sarı-kırmızılıların Real Madrid ile sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek Antonio Rüdiger ile temasa geçtiğini yazdı.
Real Madrid’de bu sezon 5 maçta sadece 427 dakika forma şansı bulabilen 32 yaşındaki futbolcu ayrılmak istiyor.
Galatasaray, deneyimli Alman stoperi düşük bir maliyetle gelecek ay kadrosuna katmak istiyor.
1.90’lik kule stoper, 2022’de Chelsea ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid‘e bonservisi elinde olarak gitmişti.
Rüdiger, Real Madrid takımında 161 maça çıkıp 7 gol attı.