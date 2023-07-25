Özgür Demirtaş: Ticari kredi ile dönen herkese geçmiş olsun

Twitter’da gelişmeleri yorumlayan Özgür Demirtaş, “Ticari kredi faizlerinde muazzam artışa hazır olun” ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter’da Merkez Bankası’nın son düzenlemeleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Merkez Bankasının geçen haftaki 250 baz puanlık faiz artışı piyasalarda az bulunmuş ve beklentilerin altında kalmıştı.

Bugün ise TCMB parasal sıkılaşma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları açıkladı. Karar kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltildi.

Ayrıca yüzde yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. TCMB açıklamasına göre, ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş ise ticari kredi faizleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı:

“Ticari Kredi Faizlerinde muazzam artışa hazır olun. 10 puanlık artış hemen yansıyacak. Ticari kredi ile dönen herkese geçmiş olsun. Ama eksik bir karar: Merkez Bankası faizini düşük tutarak bu iş eksik kalır. Ayrıca Yatırım ve İhracat kredilerinde çıt yok o da eksik.”

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