Galatasaray açtı arayı gidiyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek ligde dörtte dört yaptı. Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların 4 bininci golünü attı

Galatasaray’da altın kafalar

Süper Lig‘de ilk üç maçını kazanan son üç yılın şampiyonu Galatasaray evinde Çaykur Rizespor‘u ağırladı. 20. dakikada Gabriel Sara’nın kullandığı korner atışına iyi yükselen Davinson Sanchez kafayla, sarı-kırmızılıların lig tarihinde 4 bininci golünü attı. 65. dakikada Abdülkerim Bardakçı’nın ortasında Victor Osimhen kafayla farkı ikiye yükseltti: 2-0. Maçın 73. dakikasında kaleci Günay Güvenç’in hatasını değerlendiren Dal Varesanovic farkı bire indirdi: 2-1.  Galatasaray, 90+1’de savunma hatasından Sallai’nin pasında Icardi skoru belirledi: 3-1. Süper Lig’de 21.45’te oynanan diğer karşılaşmada Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu.

3-1
GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Rams Park
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar, Onur Özütoprak (VAR)
GOLLER: Davinson Sanchez (Dk. 20), Victor Osimhen (Dk. 65), Icardi (Dk. 90+1) / Dal Varesanovic (Dk. 73)
SARI KARTLAR: Sallai / Olawoyin, Alikulov, Hojer, Erdem
GALATASARAY: Günay – Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren – Torreira, Lemina (Dk. 67 Mauro İcardi) – Yunus Akgün (Dk. 83 Jakobs), Sara (Dk. 83 Kaan Ayhan), Leroy Sane (Dk. 83 Zaniolo) – Osimhen (Dk. 90 Wilfried Singo)
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem – Taha Şahin, Alikulov (Dk. 72 Mocsi), Samet, Hojer – Olawoyin (Dk. 72 Buljubasic), Papanikolaou – Halil Dervişoğlu (Dk. 60 Zeqiri), Laçi (Dk. 88 Jurecka), Mithat (Dk. 60 Varesanovic) – Ali Sowe

