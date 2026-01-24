Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı!

Türk futbolunun yakından tanıdığı Mircea Lucescu’dan sağlık durumuna ilişkin haber geldi. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’ı da geçmişte çalıştıran 80 yaşındaki Rumen teknik adam, bir süredir devam eden halsizlik ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle hastaneye gittiğini duyurdu. Lucescu, doktorların gözetiminde olduğunu belirterek, tedavi sürecinin yakından sürdürüldüğünü söyledi..

Lucescu: Evde ilaç kullandım ama geçmedi

Lucescu, rahatsızlığının bir süredir devam ettiğini ve önce evde ilaç kullanarak toparlanmaya çalıştığını anlattı. Ancak ateş ve halsizlik şikayetlerinin geçmediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğini dile getirdi.

Hastanede gözetim altında

Durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye gittiğini belirten Lucescu, şu anda doktorların kontrolünde olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, ateşinin kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve kısa sürede yeniden ayağa kalkmayı istediğini de sözlerine ekledi.

Taburcu planı pazartesi

Lucescu, doktorların kendisini gözetim altında tuttuğunu ve bir aksilik yaşanmaması halinde pazartesi günü taburcu edilmesinin planlandığını açıkladı.

Mart ayında Türkiye ile play-off var

Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda mart ayında Türkiye ile play-off mücadelesine çıkacak.

