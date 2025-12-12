Arda Güler’in fiyatı katlandı

Arda Güler, değerini yarı yarıya artırdı

Transfermarkt, İspanya LaLiga’da forma giyen 494 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi. Güncellemede en dikkat çeken değişimler ligin en değerli oyuncuları arasında yaşanırken, Real Madrid hem en büyük kazananları hem de en büyük kayıpları bünyesinde barındırdı. Barcelona, yedi oyuncusunun değer kaybetmesine rağmen toplam kadro değerini artırmayı başardı. Ligin en fazla değer kazanan takımı ise 21 milyon Euro’luk artışla yeni yükselen Elche oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler ise yeni piyasa değeriyle Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu olma rekorunu bir kez daha kırdı.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, bu güncellemenin en çok değer kazanan ismi oldu. Milli futbolcu, piyasa değerini 30 milyon Euro artırarak 90 milyon Euro’ya yükseltti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu rakamla LaLiga’daki altı takımın toplam kadro değerini geride bıraktı. Arda Güler böylece Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ı geride bırakarak yeniden en değerli Türk futbolcu unvanını aldı. Real Madrid kadrosunda ise yalnızca dört oyuncu Arda Güler’in önünde yer aldı. Önümüzdeki haftalarda İtalya Serie A’da piyasa değerleri güncellenecek. Bu güncellemede, Juventus forması giyen Yıldız’ın piyasa değerinde de bir değişiklik olabilir.