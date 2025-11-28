Kocaelispor’dan yükselişe devam

Kocaelispor yükselişe geçti

Trendyol Süper Lig’de 14. Haftanın açılış karşılaşmasında Kocaelispor, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Maçın 24. dakikasında Ahmet Oğuz’un korner sonrasında gelişine vuruşuna kale ağzında kafayla dokunan Serdar Dursun topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

Bu sonuçla Kocaelispor, son 7 haftada sadece, 1 kez kaybedip, 16 puan toplayarak müthiş bir sıçrama yaptı.

Volkan Demirel ile yoluna devam eden Gençlerbirliği ise son 5 maçta 4 yenilgiyle 11 puanda kaldı.

1-0

KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: TURKA Kocaeli

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek, Turgut Doman (VAR)

GOL: Serdar Dursun (Dk. 24)

SARI KART: Yok

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara – Show, Linetty (Dk. 84 Habib Keita) – Agyei (Dk. 90 Syrota), Tayfur Bingöl, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş) – Serdar Dursun

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho – Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek – Dele Bashiru, Samed Onur (Dk. 69 Dal Varesanovic) – Dilhan Demir (Dk. 60 Sekou Koita), M’Baye Niang, Daryl Franco (Dk. 89 Csoboth) – Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru)