Trabzonspor servet kazanacak

Bir dakikadan az

3 Bir dakikadan az

Trabzonspor’dan çok akıllı hamle

Trendyol Süper Lig’de ikinci sırada yer alan Trabzonspor, akıllı transferde Türkiye’ye ders verdi.

İngiliz devi Manchester City ve Manchester United, Almanya’dan Bayern Münih dahil birçok kulübün Trabzonspor’un 5.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’yi kadrosuna katmak istiyor.

Bordo-mavililerin, performansıyla parlayan Oulai’den 40 milyon Euro üzerinde bonservis istediği aktarıldı. Oulai, Karadeniz Fırtınası ile ligde 8 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imzasını attı.

İngiliz basınından gelen son bilgilere göre genç futbolcunun transferinde Manchester United, Manchester City‘nin önüne geçti.

İngiltere’de “yeni Yaya Toure” olarak adlandırılan Oulai’den Trabzonspor’un kazanacağı rakamın 50 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği belirtiliyor.