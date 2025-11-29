Gaziantep FK evinde teslim oldu

Gaziantep FK’ya tek gol Umut Bozok’tan

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’de ilk iki haftada mağlup olmasının ardından İsmet Taşdemir’in yerine teknik direktörlüğe Burak Yılmaz’ı getirmişti.

Burak Yılmaz yönetiminde sadece Fenerbahçe’ye yenilen (0-4) kırmızı-siyahlılar, diğer 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Gaziantep FK, bugün, bu sezon sadece iki galibiyeti ve dokuz puanı bulunan Eyüpspor’a evinde 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk golünü 10. dakikada penaltıdan Umut Bozok attı.

88’de Halil Akbunar skoru 2-0’a taşıyan golü kaydetti.

90+6’da Eyüpspor ceza sahasında iki futbolcu tartışırken kaleci Felipe ve savunma kavgayı ayırmaya gitmişken Emmanuel Boateng’in attığı gol ilginç bir şekilde geçerli sayıldı: 1-2.

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, hakeme yoğun itirazları sonrası 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada Lungoyi kafa travması nedeniyle çıktığı için iki takıma da 6. oyuncu değişikliği hakkı tanındı.

Eyüpspor 12 puana yükselirken Gaziantep FK, 22 puanda kaldı.

1-2

GAZİANTEP FK-EYÜPSPOR

STAT: Gaziantep BŞB.

HAKEMLER: Ömer T. Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut, Bülent Birincioğlu (VAR)

GOLLER: Emmanuel Boateng (Dk. 90+6) / Umut Bozok (Dk. 10 pen.), Halil Akbunar (Dk. 88)

SARI KARTLAR: Maxim / Mame Thiam, Emre Akbaba, Taras Stepanenko, Kerem Demirbay

KIRMIZI KART: Orhan Ak (Dk. 83) (T.D.)

GAZİANTEP FK: Zafer – Luis Perez (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha (Dk. 46 Abena), Semih, Rodrigues – Camara, Melih Kabasakal (Dk. 45 Badou Ndiye) – Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 65 Yusuf Kabadayı) – Bayo (Dk. 75 Boateng)

EYÜPSPOR: Monteiro – Serdar Gürler (Dk. 77 Taha Ülvan), Robin Yalçın, Emir, Mujakic – Stepanenko (Dk. 84 Legowski), Kerem Demirbay – Draguş (Dk. 84 Halil Akbunar), Emre Akbaba (Dk. 90+2 Yalçın Kayan), Thiam (Dk. 85 Ampem) – Umut Bozok (Dk. 90+4 Saiz)