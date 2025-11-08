Mbaye Diagne’den 12’de 12

Mbaye Diagne tutulamıyor

Daha önce Süper Lig’de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne bu sezon Trendyol 1. Lig’de gole doymuyor. 34 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu sezon başında geldiği Amed SK’da 12 lig maçında 12 gole ulaştı. Diagne, 2-1 biten Hatayspor karşılaşmasında 5 ve 23. dakikalarda fileleri havalandırdı. Bu sonuçla son 5 maçında 4. galibiyetini alan Amed SK, zirve yarışında iddiasını bir adım daha öteye taşıdı. Trendyol 1. Lig’de bugün alınan diğer sonuçlar şöyle: Bandırmaspor-Boluspor: 1-0 (Leandro Bacuna 48), Sivasspor-Manisa FK: 3-2 (Cihat Çelik 45 pen, Emirhan Başyiğit 65 ve 83 / Lois Diony 39 pen, Yusuf Talum 82), Sakaryaspor-Serik Spor: 2-3 (Eren Erdoğan 51, Emre Demir 83 / Marcos Silva 28, Joao Amaral 72, Erhan Çelenk 76).