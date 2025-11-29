Paris Saint Germain, Monaco’da kayıp

Paris Saint Germain, Marsilya’ya kaybetmişti
Fransa Ligi’nde haftaya Marsilya ve Lens’ın iki puan önünde lider giren Paris Saint Germain, Monaco deplasmanında aradığını bulamadı.
Luis Enrique’nin öğrencileri, 68. dakikada Takumi Minamino’nun golüne engel olamayarak 1-0 kaybetti.
PSG, böylece, 5. haftada Marsilya deplasmanında 1-0’ın ardından 14. haftada ikinci yenilgisiyle tanışmış oldu.
3 maçlık yenilgi serisinin ardından 3 puanla tanışan Monaco’da Thilo Kehrer, 80. dakikada kırmızı-kart gördü.
Fransa Ligi’nde Toulouse ile 2-2 berabere kalan Marsilya liderlik koltuğunu tepti.
İspanya Ligi’nde haftaya lider Real Madrid’in bir puan gerisinde başlayan Barcelona ise Alaves’i Lamine Yamal, Dani Olmo’nun (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.