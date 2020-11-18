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9. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak. Karşılaşma 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak.

Cumartesi günü saat 13.30’daki Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor maçını Hüseyin Göçek, saat 16.00’daki Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler, aynı saatteki Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan idare edecek.

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar saat 13.30’da oynanacak Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçında Halis Özkahya, 16.00’daki Göztepe-MKE Ankaragücü karşılaşmasında Fırat Aydınus, aynı saatteki İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde Yasin Kol, saat 19.00’daki Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Erkan Özdamar, aynı saatteki Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçında ise Özgür Yankaya görev yapacak.

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında Pazartesi günü oynanacak haftanın son maçını ise Turgut Doman yönetecek.