Arda Turan intikamını aldı!

Arda Turan nefes aldı

Ukrayna’da teknik direktör Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ezeli rakibi Dinamo Kiev’i 3-1 mağlup etti. Turuncu-siyahlılar, hafta içerisinde Ukrayna Kupası son 16 turunda 2-1 kaybederek elendiği Dinamo Kiev karşısında 3. dakikada kullanılan korner atışında Eguinaldo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. 54’te Martins da Silva Newerton uzaktan 90’a gönderdiği füzeyle farkı ikiye yükseltti. 56’da Vitali Buyalsky, sağdan yapılan yerden ortayı gelişine vuruşla duruma 2-1’e getirdi. Kabaiev’in 90’da kendi kalesine attığı golle maç 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 11 hafta sonunda Dinamo Kiev ile puan farkını 4’e yükselterek liderliğini sürdürdü.