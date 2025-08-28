Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Galatasaray 6 yerine 8 maç oynayacak

Galatasaray‘ın Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında rakipleri belli oldu. UEFA, bu sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe giderek grup yerine lig statüsüne gitti. Buna göre her takım 4 kendi sahasında, 4 deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak. Lig aşamasının tamamlanmasının ardından lig sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek Sıralamada 9 ile 24’üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir Play-Off turu oynayacak. Ligde 25-36 sıralarında yer alan takımlar ise turnuvadan direkt olarak elenecek.

İşte Galatarasay’ın rakipleri!

Yapay zeka yardımıyla çekilen kurada Galatasaray, 4. torbada yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde 1. torbadan Liverpool ve Manchester City (Deplasman), 2. torbadan Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, 3. torbadan Bodo Glimt, Ajax (D), 4. torbadan Monaco (D), Union SG ile eşleşti. Galatasaray’ın maç takvimi cumartesi UEFA tarafından açıklanacak.