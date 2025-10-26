Anadolu Efes çok zorlandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, çok zorlandığı Trabzonspor deplasmanında kazanırken zor anlar yaşadı
Anadolu Efes karşısında Trabzonspor pes etmedi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Trabzonspor’a konuk oldu. İlk çeyrek 17-17 eşitlikle sona ererken devreye Anadolu Efes, 37-35 önde girdi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği Anadolu Efes, 61-60 üstün tamamladı. Anadolu Efes karşılaşmadan 81-74’lük galibiyetle ayrıldı ve ligde 5’te 5 yapmış oldu. Anadolu Efes, 6 maçta 2 galibiyet aldığı EuroLeague’de 28 Ekim’de Paris Basketball, 31 Ekim’de ise Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak.
74-81
TRABZONSPOR-ANADOLU EFES
SALON: Hayri Gür Spor Salonu
HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Tolga Edis
1. PERİYOT: 17-17
2. PERİYOT: 18-20 (35-37)
3. PERİYOT: 25-24 (60-61)
4. PERİYOT: 14-20
TRABZONSPOR: Angel Delgado 10, Marcquise Reed 23, Okben Ulubay 8, Tres Tinkle 8, İsmail Cem Ulusoy, Devone Octavon Gran 7, Tony Taylor 2, Berk Demir 11, Karlis Silins 2, Akwasi Yeboah 3
ANADOLU EFES: Şehmus Hazer 19, Cole Swider 11, Erkan Yılmaz 6, Jordan Loyd 8, Brice Dessert 4, Rolands Smits 8, PJ Dozier 13, Rodrigue Beaubois 2, Kai Jones 7, Sarper Mutaf 3