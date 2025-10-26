Anadolu Efes çok zorlandı

Anadolu Efes karşısında Trabzonspor pes etmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Trabzonspor’a konuk oldu. İlk çeyrek 17-17 eşitlikle sona ererken devreye Anadolu Efes, 37-35 önde girdi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği Anadolu Efes, 61-60 üstün tamamladı. Anadolu Efes karşılaşmadan 81-74’lük galibiyetle ayrıldı ve ligde 5’te 5 yapmış oldu. Anadolu Efes, 6 maçta 2 galibiyet aldığı EuroLeague’de 28 Ekim’de Paris Basketball, 31 Ekim’de ise Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak.

74-81

TRABZONSPOR-ANADOLU EFES

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Tolga Edis

1. PERİYOT: 17-17

2. PERİYOT: 18-20 (35-37)

3. PERİYOT: 25-24 (60-61)

4. PERİYOT: 14-20

TRABZONSPOR: Angel Delgado 10, Marcquise Reed 23, Okben Ulubay 8, Tres Tinkle 8, İsmail Cem Ulusoy, Devone Octavon Gran 7, Tony Taylor 2, Berk Demir 11, Karlis Silins 2, Akwasi Yeboah 3

ANADOLU EFES: Şehmus Hazer 19, Cole Swider 11, Erkan Yılmaz 6, Jordan Loyd 8, Brice Dessert 4, Rolands Smits 8, PJ Dozier 13, Rodrigue Beaubois 2, Kai Jones 7, Sarper Mutaf 3