Anadolu Efes müthiş döndü

Anadolu Efes üçüncü çeyrekte uçtu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 4. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, İzmir’de Karşıyaka’ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi yeşil-kırmızılılar, 34-25 önde tamamladı. İkinci periyodda daha etkili olan Anadolu Efes devreye farkı üçe düşürerek gitti: 50-47. Üçüncü çeyreğe 9-0’la başlayan Anadolu Efes, 56-50 öne geçti ve son periyoda da 71-65 önde girdi. Anadolu Efes karşılaşmadan da 101-87 galip ayrıldı. Anadolu Efes, EuroLeague’de 24 Ekim Perşembe akşamı bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. EuroLeague’de iki ekibimizin de 5 maç sonunda 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.

87-101

KARŞIYAKA-ANADOLU EFES

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

1. PERİYOT: 34-25

2. PERİYOT: 16-22 (50-47)

3. PERİYOT: 15-24 (65-71)

4. PERİYOT: 22-30

KARŞIYAKA: Michael Jarade Moore 12, Samet Geyik 10, Justin Alston 22, Charles Manning Jr. 6, Chris Chiozza 12, Mert Celep, Nemanja Gordic 5, Cameron Young 20, Egeman Yapıcı, Ege Özçelik

ANADOLU EFES: Shane Larkin 21, Rolands Smits 13, Nick Weiler-Babb, Brice Dessert 9, Erkan Yılmaz 2, PJ Dozier 15, Kai Jones 10, Jordan Loyd 12, Şehmus Hazer 8, Cole Swider 11