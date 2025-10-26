Başakşehir’den altın 3 puan

Başakşehir çok üstün oyun sergiledi

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir, Antalyaspor’u deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sağdan Crespo’nun yerden içeri çevirdiği topu Shomurodov, gelişine şutla filelere gönderdi. 43. dakikada ikinci sarı kartını gören Doğukan Sinik, Antalyaspor’u 10 kişi bıraktı. 45+4’te Yusuf Sarı’nın kornerinde Opoku’nun direkten dönen kafasını tamamlayan Nuno Da Costa, Başakşehir’i deplasmanda 2-0 üstünlüğe taşıdı. 54’te Yusuf Sarı’nın kullandığı korner atışında Nuno Da Costa kafayla kendisinin ikinci, Başakşehir’in üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Maçın 88. dakikasında Shomurodov kapanışı yaptı: 0-4.

0-4

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR

STAT: Corendon Airlines Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay, Alper Çetin (VAR)

GOLLER: Eldor Shomurodov (Dk. 22 ve 88), Nuno Da Costa (Dk. 45+4 ve 54)

SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Umut Güneş, Samet Karakoç / Miguel Crespo

KIRMIZI KART: Doğukan Sinik (Dk. 43)

ANTALYASPOR: Abdullah – Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal (Dk. 75 Samet Karakoç) – Saric (Dk. 76 Hüseyin Türkmen) – Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Kerem Kayaarası), Ceesay, van de Streek (Dk. 75 Safuri), Doğukan – Gueye (Dk. 46 Engin Yıldırım)

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Onur, Duarte, Opoku, Operi – Berat (Dk. 78 Kemen), Umut Güneş (Dk. 69 Jakub Kaluzinski) – Yusuf Sarı (Dk. 60 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 60 Amine Harit), Da Costa (Dk. 78 Ivan Brnic) – Shomurodov