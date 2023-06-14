Christoph Daum: Kanser Tedavisi Sürerken Sürpriz!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’un eski teknik direktörü Christoph Daum sahalara geri döndü.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Christoph Daum kemoterapiye rağmen sahalara döndü. 69 yaşındaki teknik adam, FC Bundestag ile FC Diabetologie arasında Berlin’de oynanan yardım maçında 2015’ten beri koçluk yaptığı diyabet takımının başında sahaya çıktı.

Daum, RTL televizyon kanalına verdiği demeçte “Kendinizi hayal kırıklığına uğratmamalısınız. Kemoterapi elbette berbat ama başınızı dik tutun ve hayatın ne kadar güzel olduğunu görün” dedi.

Daum’da 2022 yazında rutin kontrol sırasında akciğer kanseri tespit edilmiş ve ardından tedaviye başlanmıştı. Daum, hastalığını Ekim ayında kamuoyuna açıkladı. Şu anda ikinci kemoterapisini alıyor.

Türkiye ve Almanya’da şampiyonluklar yaşayan teknik adam, hırsıyla ilgili soruya “Daha önce yenmek istediğim rakibim sahanın diğer tarafındaydı. Artık vücudumda bir rakibim var” yanıtını verdi.

Yardım maçını ise FC Diabetologie 2-1 kazandı.

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