İşçi ve Memura Mehmet Şimşek Şoku! “Hedef Enflasyona Göre…”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” dedi.

2024-2026 dönemine ilişkin dün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) büyüme hedefleri düşürülürken, enflasyon ve dolar/TL hedefleri yükselmişti. 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlendi.

Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.

OVP’yle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını belirterek “OVP’nin felsefesi Türkiye’nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz. *Maliye politikasına ilişkin sayın cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok” diye konuştu.

TÜİK temmuzda aylık yüzde 9,49 artışla yıllık enflasyonu 47,83 olarak açıklamıştı. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21’di.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 128,05 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken sekiz aylık artış oranı yüzde 83,96 oldu.

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