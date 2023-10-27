100. Yıl Hutbesinde Atatürk Yok!

Diyanet Atatürk’ü yine yok saydı! Diyanet “Vatan millet sevdasıyla niye yüzyıllara” başlıklı Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermeyerek “Milli Mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimiz” ifadesiyle yetindi.

Szöcü’nün haberine göre son iki haftadır hutbelerinde Filistin’e yardım edilmesi çağrısında bulunan ve Gazze’deki siviller için dua eden; önceki hutbelerinde kiracı ev sahibi çatışmalarına dahi değinen Diyanet, 100. yılın kutlandığı Cumhuriyet haftasında Atatürk’ü yok saydı.

“Vatan millet sevdasıyla niye yüzyıllara” başlıklı hutbede şu ifadelere yer verildi:

“Milli Mücadelemizin zaferle taçlanışının, bağımsızlık güneşinin ülkemiz üzerine yeniden doğuşunun, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yüzüncü yılındayız.

Cenâb-ı Hak, aziz milletimizi nice asırlar rızasına uygun işler yapmaya muvaffak eylesin. İlelebet devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin.

Yüz yıldır, bütün zorlukları Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin feraset ve basiretiyle aştık. Güçlü bir devlet olma yolunda büyük mesafeler kat ettik.

Efendimiz (s.a.s)’in ‘Birbirinize haset etmeyin ve kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun!’ hadisi gereğince birbirimize güvendik, birbirimize dayandık. El ele, gönül gönüle vererek bugünlere ulaştık.

Cennet vatanımız, bizim için sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu topraklar, kıyamete kadar huzur ve güven içinde yaşamaya azmettiğimiz yurdumuzdur.

Aziz şehitlerimizin canlarıyla, kahraman gazilerimizin kanlarıyla, Milli Mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimizin azim, gayret ve kararlılıklarıyla bize bıraktıkları yüce bir emanettir.

Bu emanet her birimizin canından daha azizdir. Gerektiğinde can vereceğiz, canandan geçeceğiz, bütün varımızı feda edeceğiz; ancak ecdat yadigârı vatanımızdan İstiklâl Marşı’mızda da ifade edildiği gibi asla vazgeçmeyeceğiz.

Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan, yüz yıl önceki destansı mücadeleleriyle bağımsızlığımızı perçinleyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Rabbimiz, onların bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin.”

Diyanet Fatih Altaylı İçin Suç Duyurusunda Bulundu

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