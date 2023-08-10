11 Ağustos İstanbul Elektrik Kesintisi: 20 İlçede Kesinti

BEDAŞ İstanbul’da 11 Ağustos Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. / 11 Ağustos İstanbul Elektrik Kesintisi tam listesi

İstanbul ilçelerinde yine elektrik kesintisi!

İstanbul elektrik kesintisi duyurularını sürdüren BEDAŞ, ilçe ilçe, mahalle mahalle kesinti uygulanacak noktaları açıkladı. 11 Ağustos Cuma günü İstanbul elektrik kesintisi yapılacak yerlerde çoğunlukla bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar İstanbul elektrik kesintisi listesini ALO 186 hattı üzerinden de öğrenebiliyor.

İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 11 Ağustos 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 11 Ağustos 2023 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde…

11 Ağustos: Hangi İlçelerde Elektrikler Kesik

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ’a başvurabilirsiniz.

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah KÜÇÜK ÇİFTLİK sk / ÖMERLİ mah DERSAADET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1825., 1826., 1828., 1832., 1833., 1853., 1854., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., BAĞDAT, UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1808., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1817., 1818., 1822., 1869., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., 1876., 1877., 1878., 1879., 1880., 1882., 1883., 1884., 1886., 1953., 1968., 1973., 2033., 2044., 2049., 2050., 2072., 2075., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ, UFUK sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1774., 1797., 1799., 1802., 1803., 1805., 1807., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, GEMİCİ ÇIKMAZI, KOPAN, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162. sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 976., 977., 978., 980., 981., 982., 983., 989., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 11/08/2023 09:30:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 75. YIL, EFLATUN sk bölgelerinde 11/08/2023 00:01:00 – 11/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 75. YIL, ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU sk bölgelerinde 11/08/2023 00:01:00 – 11/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, MUSTAFA İZZET EFENDİ, VARNALI sk / LEVAZIM mah IŞIK, KARACA, KORU, ÇAYIR sk / MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, BÜYÜKKUYU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI, ÇEVİRMECİ sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, AYAYDIN, CUDİEFENDİ, DEREBOYU, KIVANÇ sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 194., KANUNİ, SANCAKTAR sk bölgelerinde 11/08/2023 13:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah HOŞGÖR, YILMAZ sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ATAÇ, DEREİÇİ, ERDEMLİ, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, UMAR ARALIĞI, ZERAFET, İLK DURAK sk / KEÇECİ PİRİ mah NAMAZGAH ARALIĞI, SUNAY, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, DEREİÇİ, ECDAT, ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, GÖKTUĞ ÇIKMAZI, HÖRGÜÇ, KALAYCI BAHÇE, KAZAK, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAKIZLI BOSTAN, SAİT BEY, SOLAK ÇEŞME, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, YILDIRIM, ÇAKIRKEYF, İLK DURAK, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah MANOLYA, OSMANGAZİ, ÇİÇEK sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, SEVAL sk / SİNANOBA mah DİDEM, KERİM, MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 11/08/2023 09:10:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri

arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI sk / FATİH mah BEYZA, CEVVAL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN KANTEK, ALİPAŞA, ATATÜRK, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, ERLER, HAYRİ UĞUR, LİSE, MEKTEP, NACİ ÇAM, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SABRİ PESEN, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 11/08/2023 09:30:00 – 11/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1202., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 850., 851., 852., 853., 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 879., 960., ONDOKUZ MAYIS, PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1244., 1246., 1247., 1248., 1250., 1255., 1256., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1015., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1073., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah 1272., FATİH SULTAN MEHMET sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / YEŞİLKENT mah G-183, G-218, G-220, G-220/1, G-516, G-518, G-527, G-792 sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah HİZMET sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2607., BURÇAK, KÖKSAL, OYA ÇİÇEĞİ, SARMAŞIK, ZAMBAK, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1049., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069. sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., MARMARA sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah KÜÇÜK ÇİFTLİK sk / ÖMERLİ mah DERSAADET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1825., 1826., 1828., 1832., 1833., 1853., 1854., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., BAĞDAT, UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1808., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1817., 1818., 1822., 1869., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., 1876., 1877., 1878., 1879., 1880., 1882., 1883., 1884., 1886., 1953., 1968., 1973., 2033., 2044., 2049., 2050., 2072., 2075., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ, UFUK sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1774., 1797., 1799., 1802., 1803., 1805., 1807., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 2.ESEN, BAKİ, DİKMEN, SEVİNCAN, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 11/08/2023 00:05:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/08/2023 09:30:00 – 11/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 11/08/2023 19:00:00 – 11/08/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Elektrik Kesintisi

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, İFTARİYE, ŞIRLAĞAN sk / MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH CAMİİ, ALİ FAKİH CAMİİ ARALIĞI, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BENLİ İSMAİL, BURHANETTİN TEPSİ, CAMBAZİYE, CAMBAZİYE ARALIĞI, CAMBAZİYE ÇIKMAZI, DERVİŞ MEHMET, DUHANİYE, DUHANİYE ÇIKMAZI, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, HAVACI ŞİNASİ, KEMANCI SİTELERİ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA MEDRESESİ, MEŞRUTA ÇIKMAZI, RECEP URAS, SİTE ÇIKMAZI, YARICILAR, YAZICI, YAZICILAR sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUVA-Yİ MİLLİYE, MEYVACI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, RAMAZAN EFENDİ, RAMAZAN EFENDİ 1. ÇIKMAZI, RAMAZAN EFENDİ 2. ÇIKMAZI, SEBZECİ, SEBZECİ ÇIKMAZI, VİDİN, VİDİN ÇIKMAZI, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 559., 560., 561., 561/3., KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 11/08/2023 00:05:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah SANCAKLI sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇİZMECİ, İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ, MENDERES, OKUL, ÇALIŞLAR, İLKYUVA, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, TEVFİK FİKRET, İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 11/08/2023 08:30:00 – 11/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -SEYRANTEPE mah sk // SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 11/08/2023 01:00:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CENK, DEREKIRCI, DERELİ, DEREİÇİ, MÜHENDİS, NANE, SUPERİSİ ÇIKMAZI sk / TARABYA mah ALTUNCU, DEREKIR, DEREİÇİ, GÜLVEREN, JALE, KASIMPATI, NANE, OĞUZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/08/2023 00:00:00 – 11/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BALTALİMANI HİSAR sk / RUMELİ HİSARI mah BALTALİMANI HİSAR, BAYSAL, KARAKOYUN, İMAM ŞERAFETTİN sk bölgelerinde 11/08/2023 10:00:00 – 11/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANER, TEZCANLI, TİRYAKİ, UFUKCAN, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah trablusgarp bulvarı, açar sokak bölgelerinde 11/08/2023 13:00:00 – 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, CİHAN, KÖZ, ÇİLEK sk bölgelerinde 11/08/2023 09:30:00 – 11/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah CİHAN, IŞIL, KÖZ, MÜJDE, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/08/2023 09:30:00 – 11/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah BAHÇE, DUTLUK, EMEK, GÖNÜL, GÜLŞEN, HİLAL 2, LEYLAK, NEŞE sk bölgelerinde 11/08/2023 10:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk bölgelerinde 11/08/2023 09:00:00 – 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2382., 2388/2., 2389., 2390., 2391., 2392., 2393., 2398., 2399., 2400., 2403., 2403/1., 2424., 2850., 2850/4. sk bölgelerinde 11/08/2023 10:00:00 – 11/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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