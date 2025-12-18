Yunanistan’da çiftçi eylemleri sürüyor

Yunanistan’da haftalardır devam eden çiftçi protestoları, sınır kapılarında ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Hükümetin açıkladığı desteklerin gelir kayıplarını karşılamadığını savunan çiftçiler, Bulgaristan sınırında bulunan Promahonas Sınır Kapısı’nı kamyon geçişlerine kapattı. Eylem nedeniyle sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu.

Bulgaristan sınırında sekiz saatlik blokaj uygulandı

Promahonas’ta çiftçiler tarafından düzenlenen eylem kapsamında, uluslararası yük taşımacılığı yapan kamyonların geçişi durduruldu. Hususi araçlar ve yolcu otobüslerinin geçişine ise izin verildi. Elektronik basında yer alan bilgilere göre, blokajın 12.00’de başladığı ve sekiz saat sürdüğü bildirildi.

İlin­den–Eks­ohi geçişinde de kısıtlama

Drama bölgesinde yer alan İlin­den–Eks­ohi Sınır Kapısı’nda da çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler tarafından benzer bir eylem gerçekleştirildi. Saat 12.00 ile 20.00 arasında kamyon geçişleri tamamen durdurulurken, hafif araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Kuzey Makedonya sınırında geçici kapanmalar

Protestolar yalnızca Bulgaristan sınırıyla sınırlı kalmadı. Evzoni Sınır Kapısı’nda 18.00’den itibaren dört saat boyunca tüm araç trafiğinin durdurulması kararı alındı. Nikí Sınır Kapısı’nda ise kamyonlar için 19.00–23.00 saatleri arasında geçişlerin askıya alınacağı açıklandı.

İç yollarda da trafik aksıyor

Selanik yakınlarındaki Malgara bölgesinde kurulan çiftçi blokajı nedeniyle Atina yönüne giden yolun günlerdir kapalı olduğu belirtiliyor. Ülke genelinde bazı ana arterlerde de zaman zaman ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

Türkiye tarafında ağır vasıtalara kısıtlama

Sınır kapılarındaki eylemler nedeniyle Türkiye’de de önlemler devreye alındı. Yetkililer, Kулата–Promahonas ve İlin­den–Eks­ohi geçişlerinde 12 ton üzeri araçların geçişini sınırlandırdı. Bu kapsamda E-79 ve II-19 karayollarında ağır vasıta trafiği geçici olarak durduruldu.

Çiftçiler destekleri yetersiz buluyor

Yunan çiftçiler, hükümetin açıkladığı tarımsal desteklerin ve yakıt maliyetlerine ilişkin düzenlemelerin beklentileri karşılamadığını savunuyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis’in 2026 bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığı yeni destek paketlerine rağmen eylemlerin 15 gündür sürmesi dikkat çekiyor.

Yeni kararlar Serez’de alınacak

Çiftçi temsilcilerinin, Serez iline bağlı Lefkonas bölgesinde düzenlenecek toplantıda protestoların seyrine ilişkin yeni kararlar alması bekleniyor. Eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği ifade ediliyor.

