Türkiye
Anıtkabir 100. Yıl’da Rekor Kırdı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri, 100. yıl kutlamalarında ziyaretçi rekoru kırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve rekor kırıldığını açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şöyle;
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında Cumhuriyet’imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.”
Sadece Ankara’dan değil birçok şehirden Anıtkabir’e akın eden vatandaşlardan birçoğu da kalabalık nedeniyle içeri giremedi.
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