Türkiye’de ara transfer dönemi değişti

Türkiye’de ara transfere ayarlama
Türkiye’de özellikle dört büyüklerin ara transferde alacağı ve göndereceği isimler merakla beklenirken Futbol Federasyonu takvimde değişiklik kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 5 Ocak’ta başlayıp 10 Şubat’ta bitecek olan ara transfer dönemi tarihlerini 2 Ocak 2026-6 Şubat 2026 olarak güncelledi.
Avrupa’nın büyük liglerinde ise ara transfer dönemi 1 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak’ta sona erecek.
Federasyon, kulüplerin 31 Ocak’tan sonra transfer yapabilmesi için dönemi Şubat’a kadar sarkıtma kararı almıştı.