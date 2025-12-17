FutbolSporTürkiye

Türkiye’de ara transfer dönemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transferin başlangıç tarihini 3 gün erkene çektiğini açıkladı

NationalTurk NL17/12/2025
Türkiye’de ara transfere ayarlama

Türkiye’de özellikle dört büyüklerin ara transferde alacağı ve göndereceği isimler merakla beklenirken Futbol Federasyonu takvimde değişiklik kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 5 Ocak’ta başlayıp 10 Şubat’ta bitecek olan ara transfer dönemi tarihlerini 2 Ocak 2026-6 Şubat 2026 olarak güncelledi.

Avrupa’nın büyük liglerinde ise ara transfer dönemi 1 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak’ta sona erecek.

Federasyon, kulüplerin 31 Ocak’tan sonra transfer yapabilmesi için dönemi Şubat’a kadar sarkıtma kararı almıştı.

