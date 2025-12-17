Lionel Messi, Galatasaray’a iddiası

Lionel Messi’nin Fenerbahçe de peşinde

Trendyol Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider olan Galatasaray, ara transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Inter Miami forması giyen Arjantinli süper yıldız Lionel Messi’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

ABD Ligi’nin sona ermesinin ardından doğacak boşluğu değerlendirmek isteyen Galatasaray, 38 yaşındaki deneyimli futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası’na kadar renklerine bağlamanın peşinde.

Dünyaca ünlü transferleri önceden haber almasıyla bilinen gazeteci Michael Rincon, Twitter (X) hesabından Lionel Messi’nin bir aslanla fotoğrafını paylaşarak, “Messi, Galatasaray yolunda mı?” mesajını paylaştı.

Kariyerinde Barcelona, Paris Saint Germain formaları giyen dünyaca ünlü yetenek, 973 karşılaşmada 792 golle inanılmaz bir istatistiğe sahip. Arjantin ile son Dünya Kupası macerasını yaşayacak olan Messi, Inter Miami ile 2025’te 49 maçta 43 gol kaydetti.

ABD Ligi’nin 22 Şubat’ta başlamasını göz önünde bulunduran süper yıldızın, Dünya Kupası’na hazır olabilmek için Galatasaray’a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Bazı gelen bilgilere göre ise Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe de Lionel Messi’nin peşinde.