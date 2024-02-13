Erzincan İliç’te maden faciası! Uzmanlar uyarıyordu

Erzincan’da Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü solüsyon ve toprak doğaya saçıldı. Ulaşılamayan 9 işçinin toprak altında kaldığı belirtiliyor.

Enerji Bakanlığı olaya ilişkin “Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır” açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise toprak kayması hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çöpler Altın Madeni’ni Anagold Madencilik işletiyor. Anagold’un yüzde 80’i daha önce vergi borcu silinen Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold’a, yüzde 20’si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik’e ait.

Erzincan İliç yıllardır gündemde

İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nin Cevher döküm sahasında toprak kayması yaşandı. Siyanürlü solüsyon madenin çevresine yayıldı. Siyanürün Fırat nehrine ulaşmasından endişe ediliyor.

Enerji Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Anagold Madencilik’in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14.30’da toprak kayması olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İliç’de maden faciası: Soruşturma başlatıldı

Toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, NTV canlı yayınında 9 kişinin toprak altında olduğunu söyledi.

Olayın ardından bölgeye gelen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada “Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı” bilgisini verdi.

Aydoğdu’nun açıklaması şöyle:

“Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan’dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Bölge halkından Eşref Demir, “Yaşanabilecekleri defalarca söyledik, dilekçelerimizde ifade ettik. Ama bize buranın en güvenilir, en büyük altın madeni olduğunu söylediler. Cevher döküm sahasının 3’te ikisi kaydı. Siyanürlü toprak ve solüsyon etrafa yayıldı. 1 buçuk saattir kimse müdahale edemiyor” diye konuştu.

Çöpler Altın Madeni’ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor

Anagold’un yüzde 80’i Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold’a (SSR Mining), yüzde 20’si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik’e ait.

Uzun yıllardır bölgeyi zehirleyen maden tesisinde 2022 yılında 20 ton siyanürlü solüsyon etrafa saçıldı.

Siyanür sızıntısı gerekçesiyle faaliyetine ara verilen tesise, 16,4 milyon TL ceza kesildi. Ancak kısa süre içerisinde tesis yeniden faaliyete geçti.

2021 yılında projeye ilişkin ikinci kez kapasite artışına onay verildi.

ÇED raporunda yer alan ifadelere göre tesiste, bir yılda kullanılan kimyasal miktarı şu şekilde:

11 bin ton siyanür

122 bin ton sülfürik asit

50 kilogram nikrit asit

SSR Mining’in 2023 yılında 7.2 milyon dolar vergi borcunun silindiği ortaya çıkmıştı.