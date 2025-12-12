En Son HaberlerGündemTürkiye

Yedi dakika içerisinde iki denizimizde deprem

AFAD art arda Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de ise 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı

Türkiye iki depremle sarsıldı

AFAD iki denizimizde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, önce şu duyuruyu yaptı:

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-12-12
Saat:20:13:16 TSİ
Enlem:44.1575 N
Boylam:33.20222 E
Derinlik:6.07 km

AFAD’dan ikinci duyuru ise şu şekilde geldi:

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-12-12
Saat:20:20:18 TSİ
Enlem:34.74278 N
Boylam:32.39417 E
Derinlik:9.12 km

Böylelikle Karadeniz ile Akdeniz’de 7 dakika farkla 4’ün üzerinde iki deprem meydana gelmiş oldu.

