Yedi dakika içerisinde iki denizimizde deprem
AFAD art arda Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de ise 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı
Türkiye iki depremle sarsıldı
AFAD iki denizimizde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, önce şu duyuruyu yaptı:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-12-12
Saat:20:13:16 TSİ
Enlem:44.1575 N
Boylam:33.20222 E
Derinlik:6.07 km
AFAD’dan ikinci duyuru ise şu şekilde geldi:
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-12-12
Saat:20:20:18 TSİ
Enlem:34.74278 N
Boylam:32.39417 E
Derinlik:9.12 km
Böylelikle Karadeniz ile Akdeniz’de 7 dakika farkla 4’ün üzerinde iki deprem meydana gelmiş oldu.