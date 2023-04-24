Almanya’dan Türkiye ve Suriye’ye 78 Milyon Euro Yardım

Türkiye ve Suriye’de onbinlerce kişinin ölümüne neden olan depremden yaklaşık iki buçuk ay sonra “Aktion Deutschland Hilft” ittifakı durumu değerlendirdi.

Açıklanan sayılara göre çatı yardım örgütü Türkiye ve Suriye için toplamda yaklaşık 78 milyon euro bağış topladı.

Yardım ittifakının bir sözcüsü basına yaptığı açıklamada 6-13 Şubat tarihleri ​​arasında yani depremin ilk haftasında 17,9 milyon euro bağış yapıldı.

Ancak medya ilgisi ve bağış çağrıları da daha az olduğu için son birkaç hafta içinde bağış tutarı keskin bir şekilde düştü. 12-19 Nisan tarihleri ​​arasında yaklaşık iki milyon euro bağış yapıldı.

Türkiye’deki yıkıcı depremde resmi rakamlara göre 50.000’den fazla insan hayatını kaybetti. Suriye’de yaklaşık 5.900 kişi öldü. Deprem bölgesinde yüz binlerce insan evini kaybetti, birçok insan hala evsiz.

Aralarında Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman yardım kuruluşlarının da bulunduğu 20’den fazla kuruluş “Aktion Deutschland Hilft” girişiminde bir araya geldi.

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