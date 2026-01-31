Mattia Ahmet Minguzzi mezarı başında anıldı

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Minguzzi için bugün mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Minguzzi’nin ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi de katıldı.

Kur’an okundu, dua edildi

Anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve lokma dağıtıldı. Törenin ardından Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, yaşadıkları sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor”

Yasemin Minguzzi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Neredeyse bir yıl olmak üzere. Ama bu bir yıl sanki dünkü gibi, hiçbir değişiklik yok. Zaten 30 yıl geçse de acı dinmeyecek diyorlar. Dünkü gibi acı. O kadar mücadele, bir yıldır da verdiğimiz mücadele. Henüz bir yasa değişikliği yok, bundan dolayı da çok öfkeliyim. Ama her zaman her yerde söylediğim gibi hiçbir zaman da durmayı düşünmüyorum. Eğer Allah bize bu görevi verdiyse, biz bir misyon edindiysek, bunun sonu mutlak selamettir diye düşünüyorum. Er ya da geç bu yasa çıkacak. Hiç durmayacağız.”

Açıklamasının devamında başka mağdur ailelerin de anmada yer aldığını belirten Minguzzi,

“Yani her hafta, her gün bu tatsız olayları duyuyoruz, yaşıyoruz. Bunlara bir dur demenin vakti geldi. Ahmet kırmızı düğmeye basmıştı. Keşke Atlas’ı kaybetmeseydik. Ben sadece Ahmet’e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor. Asla hiçbir zaman durmayacağım.” dedi.

“Ahmet’in yüzü nur, Atlas’ın yüzü nur”

Anmada konuşan Hakan Bahadır, yaşanan olayların toplumda derin yaralar açtığını söyledi. Bahadır konuşmasında,

“Ahmet’in yüzü nur, Atlas’ın yüzü nur, melek gibi insanlar. Allah gani gani rahmet eylesin. Hedefimiz böyle olayların bir daha olmaması.” ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrıda bulunan Bahadır, eğitim, spor ve sanatın önemine dikkat çekerek sokakta geçirilen kontrolsüz zamanlara karşı uyarılarda bulundu.

Hukuki süreç Yargıtay’a taşınıyor

Ailenin avukatı Ersan Barkın, hukuki sürece ilişkin yaptığı açıklamada, istinaf mahkemesi kararına karşı Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Barkın, “İlgili pazar yerinde 20’den fazla güvenlik kamerası var. Ancak bunların büyük kısmı dosyaya kazandırılmadı. Bu eksikliklerin giderilmesi talebiyle başvuruda bulunduk. Umarım bu hukuksuzluk Yargıtay tarafından giderilir.” dedi.

