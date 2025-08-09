Çanakkale ve Bayramiç’te yangınlar büyük ölçüde kontrol altında

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarında sevindiren gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyunca süren yoğun müdahale sonucu alevlerin ilerlemesinin durdurulduğunu, yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bakan Yumaklı’dan orman yangınlarıyla ilgili son durum açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çanakkale merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yiğitler köyünde hasar büyük

Yiğitler köyü kırsalında dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Ekipler, karadan yoğun mücadele verirken günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de çalışmalara katıldı.

Alevlerden etkilenen köylerden Saçaklı’da bazı vatandaşlar, yangından kurtardıkları hayvanlarını komşularının ahır ve kümeslerine taşıdı.

“Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü”

Saçaklı köyü sakinlerinden İbrahim Çalışkan, yangında evinin ve zeytinliklerinin zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar da yandı. Zeytinliklerim de yandı. 40-50 dönüm civarında zeytinliğim vardı. Yangın esnasında Bayramiç’teydim. Yangını görür görmez geldim. 150 civarında koyun ve keçim var. Onları çıkarttım başka bir yere bıraktım. Daha sonra köye çıktım. Evimin yandığını gördüm. Yangın çok hızlı ilerledi. Bu ev 200 yıllık, evimin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının yani atalarımın fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Onlar artık yok. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor.”

Sarıcaeli köyünde soğutma çalışmaları

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, çok sayıda kara ekibi arazözlerle çalışmaları sürdürüyor. Bir yangın helikopteri de havadan destek veriyor.

Yangında iki çelik konstrüksiyon ev kullanılmaz hale gelirken, Lapseki Orman İşletme Şefliği ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

“Rüzgar 2 gün daha çok kuvvetli” uyarısı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere yangınların söndürülmesine destek veren bütün kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara müteşekkiriz. Ancak rüzgar 2 gün daha çok kuvvetli. Tedbirli ve dikkatli olmaya azami gayret gösterelim.” ifadelerini kullandı.

