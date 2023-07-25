Kozan Depremi: Adana ve Çevresi Sarsıldı

Şubat depremlerinde de yıkımların yaşandığı Adana’da bu sabah 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kozan depremi çevre şehirlerde ve özellikle Adana merkezinde korku ve panik yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 08.44’te meydana gelen depremin merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi Minnetli mevkii. Kozan depremi Kandilli verilerine göre yerin 3.7 kilometre derininde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremle ilgili verileri açıkladı. AFAD’a göre bugün saat 08.44’de Adana’nın Kozan ilçesi merkezli olarak 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini 11.27 kilometre olarak açıkladı.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta deprem şiddetli bir şekilde hissedildi.

Kozan Depremi: Kandilli Verileri Farklı!

Bozaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyururken depremin derinliği arasında iki kurumun verileri arasında büyük fark var.

AFAD’ın 11.27 kilometre olarak açıkladığı depremin derinliği Kandilli’ye göre 3.7 kilometre.

Kozan Depremi: Halk Sokağa Döküldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden de etkilenen kentte vatandaşlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Adana’nın Kozan ilçesi merkezli olarak meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili bir açıklama yaptı. Sezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir” dedi.

Kozan merkezli depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür paylaşımında “Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili kurumların, sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun.” ifadesini kullandı.

Kozan Depremi: “Stres Boşaldı”

NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çardak fayına dikkat çekti.

Şubat ayında meydana gelen iki büyük depremi hatırlatan Tüysüz, “Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremde bunun işareti.” dedi.

Depremin şiddetinin orta büyüklükte olduğunu belirten Tüysüz, “Kanaatim bölgede bu şiddetin üstünde bir depremin olmayacağı.” dedi ancak bölgedeki hareketliliğin de yaklaşık bir sene boyunca devam edebileceğini söyledi.

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