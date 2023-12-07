Kurye Yunus Emre Göçer öldü, cumhurbaşkanının oğlu gözaltına bile alınmadı!

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne neden olduğu kurye Yunus Emre Göçer’in avukatı Iyaz Çimen kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Fatih’te meydana gelen kazada bir araç seyir halindeki motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı ve kuryenin ölümüne sebep oldu.

Daha sonra kazaya neden olan aracın sürücüsünün Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili konuşan avukat Iyaz Çimen şunları söyledi:

“Kazaya sebep olanın Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu olduğunu öğrendik. Faille ilgili olarak ölüm gerçekleşmiş olmasına rağmen herhangi bir gözaltı kararı veya bununla ilgili bir tutuklamaya sevk gerçekleştirilmedi.

Bunun yanında adli kontrol tedbirlerinden olan imza ya da yurt dışına çıkış yasağı şu an dosyada mevcut değil.

Müvekkilim Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmesine rağmen tarafımıza yansıyan olumlu bir gelişme mevcut değil. Olayla ilgili bir bilir kişi raporu aldırılacak ve kusurun kimde olduğuna ilişkin tespit yapıldıktan sonra yeniden tutuklanmasıyla ilgili süreç devam edecek.”

Yunus Emre Göçer toprağa verildi

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sahil Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarpmış, Göçer ağır yaralanmıştı.

Yaşam mücadelesini kaybeden Yunus Emre Göçer Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan cemevindeki cenaze töreninden sonra Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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