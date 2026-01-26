İstanbul Şişli’deki cinayetin zanlıları yakalandı

İstanbul’da kan donduran cinayet

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Saat 19.40 sıralarında, bölgede hurdacılık yapan ve kağıt toplayan Okan Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No: 25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti.

Durumu bildirmek için karakola giden Okan Ç., gördüklerini polise anlattı.

Okan Ç. polise verdiği ifadede; “Bahse konu olay yeri ve civarında hurda işi yaptığını, sürekli çöp konteynırlarını karıştırarak kendisine satacak malzemeler topladığını, olay saatinde çöp konteynırını karıştırdığı sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşeti yırttığında kan ve insan cesedi gördüğünü, cesedin sıcak olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne giderek durumu anlattığını ve polis ekiplerinin de gelerek cesedi çöp konteynırında gördüğünü” anlattı. Polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.

Deneyimli dedektifler olay yerinde yaptığı çalışmalarda cesedin gövdesinin bulunduğu konteynerde kafası ve bacaklarının olmadığı görüldü. Cesedin atıldığı değerlendirilen valiz birkaç sokak ilerideki Bozkurt caddesinde bulunan bir çöpte bulundu.

İstanbul Havalimanı’ndan Gürcistan’a kaçarken yakalanan iki katil zanlısının Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Emniyet İstihbarat Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası’nın saatler içerisinde yakaladığı iki katil zanlısından birinin cinayeti işleyen, diğerinin yardım eden kişi olduğu ve cinayeti işleyen kişinin Khokimova’nın erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

Şişli’de çöp konteynerinde başı ve kolları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde cinayeti anlattı: Durdona Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye’deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi’ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık