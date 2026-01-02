Fatih Terim’den eski dosta vefa

Fatih Terim: Takımımızın neşesiydi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 78 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski yıldızı ve spor yazarı Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı.

Özdenak için Levent Camii’ndeki cenaze törenine Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim de katıldı.

Terim yaptığı açıklamada, “Gökmen abi ile her şeyi beraber yaşadık. Çok neşeli ve herkesle iyi olan bir insandı. Takımımızın neşesiydi. 1 hafta önce beni aradı, seni özledim görüşelim dedi. Demek ki veda ediyormuş bize… Mekânı cennet olsun.”

“Ama en acısı; bu kadar zaman her yerde beraber olduğunuz bir insanın cenazesine geldiğinizde aklınızda kalan sadece sonunda iki tane tarih oluyor, doğum ve ölüm tarihi…” ifadelerini kullandı.

Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan başta olmak üzere spor camiasından çok sayıda isim katıldı.