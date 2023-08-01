Tarık Özerbay İfadesi: Beni Küçük Düşürdü

Esenyurt’ta 2 kişiyi katleden Tarık Özerbay ifadesinde “625 bin TL’lik alacağımı alamadığım için avukata başvurdum. Karşı taraf bunu Whatsapp’ta hakaret ederek paylaştı. Whatsapp paylaşımına sinirlendim.” dedi.

Tekel Bayisi baskınında 2 genci öldüren, birini de ağır yaralayan Tarık Özerbay yakalandı. Tarık Özerbay ifadesinde konunun borç meselesi olduğunu iddia etti.

Tekel bayisinde yaşanan saldırının görüntüleri Türkiye’yi derinden sarsarken olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay dükkanda katliam yaptı.

Yaşananların ardından Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yaşamını yitirirken Yusuf Erzen ise ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan Murat Özerbay ile Samet Özerbay kısa sürede yakalandı. Yoğunlaşan çalışmalar neticesinde 2 kişiyi öldüren Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay da yakalandı.

Tarık Özerbay İfadesi: Pişmanım

Emniyet’te tek tek sorgulanan zanlılardan Tarık Özerbay’ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Esenyurt’ta tekel bayide 2 kişiyi katleden Tarık Özerbay özetle şunları söyledi:

“625 bin TL’lik alacağımı alamadığım için avukata başvurdum. Karşı taraf bunu Whatsapp’ta hakaret ederek paylaştı. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni çevreme küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı. Pişmanım.”

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