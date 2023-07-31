Fatih Altaylı: İstanbul En Güvensiz Şehir

Şiddet olaylarının arttığı İstanbul, gazeteci Fatih Altaylı’nın da gündeminde. Fatih Altaylı İstanbul yazısı ile çarpıcı durumu yazıya döktü.

Birkaç hafta önce İstanbul ve başka şehirlerde artan güvenlik sorunlarını anlatan eleştirel bir yazı kaleme aldığını ancak günlük olaylar fırsat vermeyince yayınlayamadığını belirten Fatih Altaylı İstanbul konusunu bu sefer gündemine aldı.

Fatih Altaylı İstanbul konusu açılınca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaşadığı diyaloğu hatırlattı:

“Birkaç gün önce, Youtube programında konuğum Ümit Özdağ bir ara “Esenyurt” deyince kendisine “Türkiye’de öyle bir yer mi var, benim bildiğim orası Türkiye’de değil artık çünkü orada Türkiye’nin yasaları, kanunları uygulanmıyor.” demek zorunda kaldım.

Durum aslında tam da bu. Türkiye’de ama özellikle İstanbul’da artık çok ciddi bir “güvenlik” sorunu var.

Bir zamanlar dünyanın nüfusuna oranla en güvenli kenti olan İstanbul giderek dünyanın en güvensiz kenti olma yolunda ilerliyor. İstanbul’un şiddet başkenti olma yolunda ilerleyen ilçesi ise tabii ki Esenyurt.”

Esenyurt’un ardından Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Fatih’in de sırada olduğunu yazan Altaylı, “Beklenmedik bir şey mi! Elbette değil. İstanbul bu duruma adım adım geldi, adım adım getirildi. Mafyalaşmaya göz yumuldu. Göz yumulan mafya başka mafyalara, yoğunlaşan mafyalaşma bu grupların “ihkakı hak” arayışına ve kendi adalet mekanizmalarını kurmalarına yol açtı.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı İstanbul yazısı şöyle devam etti:

Şimdi tepkiler üzerine, emin olun ki, “asayiş” uygulamaları başlatılacak, bir süre yukarıda saydığım semtler başta olmak üzere polis bekçi yığılacak, vatandaşın ama özellikle Ankara’nın gözü boyanmaya çalışılacak. Ama bilin ki, bu sorunu artık öyle üç beş günde çözemezsiniz. Bugün İstanbul’da sokağa çıkmak, özellikle bazı semtlere gitmek ciddi bir cesaret meselesidir! Çoluk çocuğumuz sokağa çıktığı zaman eve döndükleri ana kadar içimizde hep bir tedirginlik, hep bir korku vardır. “Dağda terörist bırakmadık” diyen iktidar, dağdaki teröristi bitirmediği gibi, “şehir eşkıyaları” dönemini başlatmıştır. Güney Afrika’daki Johannesburg, Zimbabwe’den aldığı 8 milyonluk göç sonrası dünyanın en güvensiz şehri haline dönüşmüş ve bir ara yılda 30 bine yakın kişinin adi suçlardan hayatını kaybettiği bir kent haline gelmişti.

250 bin dolar karşılığında vatandaşlık satılmasını gündeme getiren Altaylı, “Herkese yıllarca sorgusuz sualsiz ve sayısız vatandaşlık satmak zaten başlı başına bir güvenlik sorunudur. Ama asıl sorun hakkın, hukukun ve “adaletin” çökmesi, iyiden iyiye güvenilmez hale gelmesidir. Suç ve suçlular arasında bile “sizden”, “bizden” ayrımı yapılıyor olmasıdır. Tüm bunlara bakınca İstanbul’u güvensiz hale getiren Türkiye’yi yönettiğini zanneden kafadır” ifadeleriyle yazısını sonlandırdı.

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