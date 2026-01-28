İstanbul, Şubat’a soğuk girecek!

İstanbul’da karla karışık yağmur

İstanbul’a kar geliyor mu? AKOM’dan yeni soğuk dalga için tarihli uyarı.

AKOM, dev kent için yeni soğuk hava dalgası uyarısı yaptı.

Lodosla mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe günü kuvvetli lodos ve yağmur, hafta sonu ise soğuk hava dalgası bekleniyor.

AKOM’un tahminine göre, 2 Şubat’ta mega kentte karla karışık yağmur ihtimali öne çıktı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul‘da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmezken şubat ayının ilk günleri (1-3 Şubat) kuzeyin soğuk havasının bölgemizde etkili olması sıcaklıkların mevsim normalleri civarıyla 3-5 °C altında seyretmesi beklenmektedir.”

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte pazar gecesinden itibaren Marmara Bölgesi’nde hava koşulları sertleşecek. Pazartesi günü ise başta Kocaeli olmak üzere bölge genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılının enlerini duyurdu.

• En soğuk gün: Hakkari/Yüksekova – -35.1 derece

• En sıcak gün: Şırnak/Silopi – 50.5 derece

• En yüksek kar kalınlığı: Rize Ovit/İkizdere – 280 cm

• En yüksek deniz suyu sıcaklığı: Antalya – 32.2 derece

• En düşük deniz suyu sıcaklığı – Artvin/Arhavi – 6.1 derece

• En yüksek rüzgar hızı: Bayburt Kop Kayak Merkezi – 176.4 km/saat

• En çok yağış: Çanakkale/Gökçeada – 167 kg/m²