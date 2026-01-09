Liverpool’da Arne Slot topun ağzında

Liverpool’da Arne Slot sabırları taşırdı

İngiltere Premier Lig‘de geçen sezonun şampiyonu Liverpool çok kötü bir sezon yaşıyor.

Lider Arsenal ile kendi evinde 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 21 hafta sonunda zirvenin 14 puan gerisinde ve dördüncü sırada yer alıyor.https://www.kadikoypostasi.com/premier-lig-yeni-sezonun-fiksturu/

Son 11 maçın sadece 4’ünü kazanabilen, Şampiyonlar Ligi’nde ise 9. sırada yer alan dev ekipte teknik direktör Slot’un kovulması an meselesi.

2024’ten bu yana takımın başında bulunan Hollandalı teknik adam, Liverpool’da tek kupasını geçen sezon Premier Lig şampiyonu olarak kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi’ne gidememe riski bulunan kulübün yönetimi ise Slot’un 23 milyon Euro’luk tazminatı düşündürüyor.

Teknik direktörü ile sözleşme görüşmelerini askıya alan yönetimin, basın ve taraftarın son dönemde artan baskısıyla birlikte kovma seçeneğini masaya yatırdığı belirtiliyor.

İngiliz basını Arsenal maçının kazanılamaması durumunda teknik adamın kovulacağını ileri sürmüştü.

Bu arada deneyimli teknik adamın 83 maçta hiç görmediği 0-0’lık skoru takımı ligde son 3 maçta 2 kez aldı.

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde teknik direktörlerden Enzo Maresca, Chelsea’den, Ruben Amorim ise Manchester United’dan gönderilmişti.