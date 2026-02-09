Turgay Ciner hakkında karar kaldırıldı

Turgay Ciner hakkında resmi açıklama

İngiltere merkezli WE Soda Ltd yönetimi, Türkiye’de devam eden ve Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketleri de kapsayan soruşturma süreciyle ilgili paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla yeni bir açıklama yayımladı.

Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, yargı süreci ve şirket yönetimlerine dair kritik gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, Ciner Grubu’nun nihai hissedarı Turgay Ciner hakkında daha önce çıkarılmış olan yakalama kararının resmen kaldırıldığı bildirildi. Söz konusu kararın kalkmasıyla birlikte soruşturmanın seyri açısından önemli bir aşamanın geride kaldığı kaydedildi.

Gelişmelerin bir diğer ayağı ise Park Holding A.Ş. ve bağlı iştiraklerini kapsıyor. WE Soda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen kayyum yönetiminin sona erdirildiğini hatırlattı. Yapılan düzenlemeyle birlikte kayyum ataması yerini “denetim gözetimine” bıraktığı belirtilen açıklamada bu değişimin, Park Holding yönetiminin yeniden şirket yöneticilerine devredildiği, TMSF’nin ise yalnızca geçici bir denetim mekanizması olarak sürece dahil olacağı anlamına geldiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kişilere yönelik son durum da paylaşıldı. Şirket, tutuklanan tüm şahısların herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakıldığına dikkat çekti.

WE Soda yönetimi, daha önceki açıklamalarını yineleyerek, şirketin bu soruşturmanın hiçbir aşamasında konu edilmediğini vurguladı. Açıklamanın sonunda, WE Soda’nın operasyonel faaliyetlerinin, kurumsal yönetiminin, finansman anlaşmalarının ve genel mali durumunun bu süreçten etkilenmeden devam ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Park Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Eylül 2025’te yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu karar, “kara para” suçlamasıyla soruşturulmaya başlanan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Can Holding dosyasında çıkarılmıştı.

Can Holding operasyonlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık” suçları yönünden yürütüldüğü açıklanmıştı.

Başsavcılığın iddiası, Ciner Medya Grubu’nun Can Holding‘e satışı sürecinde “350 milyon doların, Ciner Holding hesaplarına bankalara elden bavullarla taşınarak yatırıldığı” yönündeydi. Başsavcılık, ortak kasada toplandığı düşünülen kaynağı belirsiz paraların izini sürüyordu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer isim de Ciner’in oğlu Atilla Ciner’di. Ciner’e yalnızca Park Holding ile ilgili sorular yöneltilmemişti, Ciner’den holding bünyesindeki Kasımpaşa ile ilgili soruları da yanıtlaması istenmişti. Bahis soruşturması kapsamında Turgay Ciner hakkında bir yakalama kararı daha verilmişti.

Gazeteci Furkan Karabay, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada 9 Ekim 2025’te o dönem Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç’un Atilla Ciner’i ziyaret ettiğini duyurmuştu. Can Holding soruşturma kapsamında 25 Aralık 2025’te Atilla Ciner ile Ciner Glass CEO’su Gökhan Şen tahliye edildi.

Turgay Ciner’e ait olan Park Holding hakkında uygulanan yönetim kayyımı tedbiri de 16 Ocak 2026’da kaldırılmıştı.