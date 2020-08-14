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Spor

Son Dakika: Trabzonspor’da Koronavirüs Vakası

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Photo of NationalTurk NationalTurk 7 saniye önce
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Trabzonspor’da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı. Açıklama Trabzonspor’un resmi sitesinden yapıldı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada “Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır” denildi.

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