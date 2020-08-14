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Son Dakika: Trabzonspor’da Koronavirüs Vakası
Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Trabzonspor’da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı. Açıklama Trabzonspor’un resmi sitesinden yapıldı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada “Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır” denildi.