Son Dakika: Trabzonspor’da Koronavirüs Vakası

Trabzonspor’da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı. Açıklama Trabzonspor’un resmi sitesinden yapıldı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada “Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır” denildi.