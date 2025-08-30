“Donald Trump Öldü” iddiası sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın öldüğüne dair söylentiler sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı. X (eski adıyla Twitter) ve TikTok’ta #TrumpIsDead etiketleri trend listelerine girerken, iddiaların doğruluğu tartışma konusu oldu. Ancak ortaya çıkan tablo, söylentilerin temelsiz bir dezenformasyon dalgasından ibaret olduğunu gösteriyor.

“Donald Trump Öldü” söylentiler nasıl başladı?

İddiaların fitilini, Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in yaptığı olağan bir açıklama ateşledi. Vance’in, “gerekirse başkanlık görevini üstlenmeye hazır olduğu” yönündeki sözleri bağlamından koparılarak “Trump’a bir şey mi oldu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Aynı anda, The Simpsons dizisinin yaratıcılarından geçmişte yapılmış bir espri yeniden dolaşıma sokuldu. Dizinin Trump’ın ölümünü “önceden bildiği” iddiasıyla paylaşılan sahte videolar, söylentilerin daha da büyümesine yol açtı.

Donald Trump’ın görünmemesi dedikoduları artırdı

Trump’ın son iki gün boyunca herhangi bir kamu etkinliğinde görüntülenmemesi ve resmi programında boşluklar bulunması, sosyal medyadaki şüpheleri besledi. Özellikle elindeki morlukların haftalardır gündem olması, sağlık durumuna yönelik spekülasyonları artırdı.

Sosyal medyada yorumlar

X kullanıcılarından biri, “Donald Trump 24 saattir görülmedi, önümüzdeki iki gün de programında etkinlik yok. Neler oluyor?” paylaşımında bulundu. Bir diğeri ise, “Tüm hafta sonu ortada görünmüyor. Bugün de görülmedi” diyerek endişesini dile getirdi.

Henüz açıklama gelmedi

Beyaz Saray’dan Trump’ın sağlık durumuna veya söylentilere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar ise bunun yeni bir dezenformasyon dalgası olduğuna dikkat çekiyor.

