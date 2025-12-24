Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik soruşturması kapsamında İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya’da geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Cumcuma’nın haberine göre, operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheliden 20’si yakalanırken, bir şüphelinin firari olduğu bildirildi.

20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 Aralık 2025 sabahı düğmeye basıldı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin cezaevinde olduğu, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kimler gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur ve Hamdi Burak Beşer’in bulunduğu öğrenildi.

Bir fenomen için yakalama kararı

Soruşturma dosyasında adı geçen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık’ın ise operasyon sırasında yakalanamadığı, bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Ağır suçlamalar yöneltiliyor

Başsavcılık açıklamasında şüphelilere; uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yer ve malzeme sağlama, yakalanmayı zorlaştıracak tedbirler alma, uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ile fuhşa teşvik ve aracılık etme suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.

Adreslerde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda kokain ve esrar maddeleri ile uyuşturucu kullanımına yarayan çeşitli aparatların ele geçirildiği bildirildi.

“Soruşturma gizlilikle sürüyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, soruşturmanın gizlilik ve titizlikle devam ettiğini vurguladı.

