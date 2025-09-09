CHP’de kayyum tartışması sonrası Gürsel Tekin’den mesaj

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin, partisinin 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim’de düzenlenen çelenk töreninde konuştu. Özgür Özel’i İstanbul’a gelişinde karşılayıp karşılamayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Tekin, birlik mesajı vererek “Genel başkanımız gelecek, el ele kol kola vereceğiz” dedi.

Gürsel Tekin: Tartışmaların parçası olmayacağız

Tekin, şunları söyledi:

“Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Bugün biz burada çelenk törenimizi yaptık. Genel başkanımız gelecek, el ele kol kola vereceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda binaydı şuydu buydu hiçbirinin parçası olmayacağız.

15 dakika yürüdüm, vatandaşların tepkisini ölçmeye çalıştım, gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Seçmenimizin bize karşı olan güvenini kaybetmemesi bize büyük bir cesaret veriyor.

Partimin genel başkanı ve yöneticileri. Cumhuriyet Halk Partilileri, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verenleri asla üzmeyeceğiz.

Yolumuza bakacağız ve genel merkezimizde, partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız. Sayın genel başkanımız nereyi uygun görüyorsa… Bizim resmi binamız Sarıyer. Bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz. 6 ok neredeyse bizim binamız.”

