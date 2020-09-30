Maldivler Yeni Programını Açıkladı: “Sadık” Turistlere Ayrıcalıklar

Maldivler, yeni bir sadakat ödül programı aracılığıyla turistlere ayrıcalıklar sağlayacağını açıkladı.

Maldivler Göçmenlik Bürosu ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünü yaptığı program, ülkenin göçmenlik dairesinden gelen bir basın açıklamasına göre 1 Aralık 2020’de başlayacak.

Programın web sitesinde üç sadakat düzeyi özetleniyor: Aida (bronz), Antara (gümüş) ve Abaarana (altın).

Programın web sitesine göre, Maldivler’e yapılan her gezi turistlere puan kazandıracak, bu da “özel avantajlar” ve “ayrıcalıklar” anlamına geliyor. “Özel günlerde” ziyaret etmek ekstra puan kazandıracak. Ayrıca programa göre daha uzun kalışlar daha fazla puan demek.

Maldivler Göçmen Bürosu’nun basın açıklamasına göre, “her kademe, üyeler ilerledikçe değeri artan bir dizi ödül, hizmet veya avantajla tanımlanacak.” Ancak, bu ödüllerin, hizmetlerin ve avantajların tam olarak ne içerdiğine dair ayrıntılar henüz açıklanmadı.

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Turizm Bakanlığı ve Maldivler Göçmenlik Bürosu temsilcileri, program hakkında daha fazla bilgi istendiğinde Insider’ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Büronun Genel Müdürü Mohamed Ahmed Hussain, Insider’a yaptığı açıklamada Maldivler’e gelen konuklar için tatilin iner inmez başladığını ve bu durumun, programın ziyaretçileri havaalanında avantajlarla karşılayabileceğini düşündürdüğünü söyledi.

Basın açıklamasına göre, Velana Uluslararası Havaalanı, çok sayıda temizlik ve hijyen önlemi uyguladıktan sonra kısa süre önce Airport Council International’ın Sağlık Akreditasyonu sertifikasını aldı.

Maldivler, ziyaretçilerin kalkışlarından 72 saat önce yapılmış negatif bir COVID-19 testi sunabilmeleri koşuluyla 15 Temmuz’da tüm turistlere yeniden açıldı.

Turizme yeniden açıldıktan sonra binlerce turist Maldivler’i ziyaret etti.